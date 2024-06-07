Bernardo Silva: 'Manchester City'ye gelmesini isterim'

Portekiz Milli Takımı ile Avrupa Futbol Şampiyonası'na hazırlanan Bernardo Silva, açıklamalarda bulundu.



Silva, takımı Manchester City ile transferde adı geçen Joao Neves ile ilgili konuşurken, "Onu yanımda görmek isterim" dedi.



Bernardo Silva, "Geçen sezon ortaya koyduğu performansın ardından birçok kulübün istediği bir oyuncu olacaktır. Bir bilgim yok ama duyduklarıma göre öyle olduğunu düşünüyorum. Sevdiğim biri olduğu için onu yanımda görmek isterim. Umarım en iyi yolu seçer" dedi.



Portekizli yıldız, Neves'in olası Manchester City'ye transferi için ayrıca, "Guardiola'yı ikna etmeye gerek yok çünkü Joao Neves çalışma şekli ve verdiği enerjiyle herkesi ikna eder. Dünyadaki tüm antrenörleri ikna edebilir." ifadelerini kullandı.



29 yaşındaki futbolcu, son olarak, "Joao Neves, ucuz bir oyuncu olmayacaktır. Bu yüzden onun için yarışa girmenin kolay olacağını sanmıyorum. Umarım kendisi için en iyi kararı verir. Önünde çok iyi bir gelecek var." diye konuştu.



Benfica ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Joao Neves'in güncel piyasa değeri 55 milyon euro olarak gösteriliyor.





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