UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında Real Madrid, PSG'yi ağırladı.



Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Real Madrid'in 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.



Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 61, 76 ve 77. dakikalarda Karim Benzema kaydetti. Paris Saint-Germain'in golü ise 39. dakikada Kylian Mbappe'den geldi.



PSG'de Kylian Mbappe'nin 34. dakikada attığı gol, VAR kontrolü sonrasında ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.



Real Madrid, bu sonucun ardından 1-0 mağlup olduğu ilk maçın rövanşında toplamda 3-2'lik üstünlüğe erişti ve adını çeyrek finale yazdırdı.



BENZEMA, 17 DAKİKADA TARİH YAZDI



Real Madrid'in yıldız golcüsü Karim Benzema, PSG maçına damgasını vurdu. Fransız santrfor, karşılaşmanın ikinci yarısında 61, 76 ve 77. dakikalarda attığı gollerle takımını 2 farklı üstünlüğe taşıdı ve İspanyol devini çeyrek finale taşıdı.



KARIM BENZEMA, DEVLER LİGİ'NDE "79" YAPTI



Real Madrid'de Karim Benzema, Şampiyonlar Ligi'ndeki gol sayısını 79'a yükseltti.



MBAPPE, PSG TARİHİNE GEÇTİ



PSG'nin yıldız hücum oyuncusu Kylian Mbappe, kulüp tarihinde 157 gole ulaşarak 156 gollü Zlatan Ibrahimovic'i geride bıraktı ve PSG tarihinin en skorer ikinci futbolcusu oldu.









İLGİLİ VİDEO