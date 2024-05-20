Benzema kararını verdi: Veda!

Yılda 200 milyon euro maaş kazanan Karim Benzema, Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'dan ayrılmak istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Benzema kararını verdi: Veda!
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20 Mayıs 2024 22:13
Son güncelleme 20 Mayıs 2024 22:14
Real Madrid'den ayrılmasının ardından yıllık 200 milyon euro maaşla Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'e 3 yıllık imza atan Karim Benzema'nın Arabistan macerası bitiyor.

Relevo'nun haberine göre; Fransız yıldız Karim Benzema, sezon sonunda Suudi ekibinden ayrılmak istiyor.

Haberde, Benzema'nın sezon başından bu yana mutsuz olduğu ve geçtiğimiz günlerde Madrid'e yaptığı ziyarette çevresine ayrılık isteğini dile getirdiği belirtildi.

TEKLİFLERİ DİNLEYECEK

Deneyimli golcünün yeni sezonda kendisine gelecek teklifleri değerlendireceği ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Al Ittihad ile 29 maça çıkan Benzema, 13 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

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