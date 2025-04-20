Benfica'dan altın değerinde 3 puan!

Portekiz Premier Lig'in 30. haftasında Vitoria Guimaraes ile Benfica karşı karşıya geldi.



Estadio Dom Afonso Henriques'te oynanan mücadelede Benfica, Vitoria Guimaraes'i 3-0 mağlup etti.



Benfica'nın golleri 21. ve 84. dakikalarda Vangelis Pavlidis ile 77. dakikada Alvaro Carreras'tan geldi.



KEREM VE ORKUN 85 DAKİKA OYNADI



Benfica adına forma giyen milli futbolcularımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, 85'er dakika sahada kaldı.



MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM



Bu sonuçla birlikte Benfica, son 11 lig maçında 10. galibiyetini alarak puanını 72'ye yükseltti.



Vitoria Guimaraes ise 10 maçlık yenilmezlik serisinin ardından sahadan mağlubiyetle ayrıldı ve 48 puanda kaldı.



