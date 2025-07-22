Serbest oyuncu statüsündeki Ben Simmons'a ligden dört takım ilgi gösteriyor: Boston Celtics, New York Knicks, Phoenix Suns ve Sacramento Kings.The Stein Line'dan Marc Stein'in haberine göre, çok yönlü oyuncu için bu takımların radarları açık.Geçtiğimiz sezonu LA Clippers'ta tamamlayan Simmons, Brooklyn Nets ile yollarını ayırmasının ardından Clippers'a katılmıştı. LA ekibi, Simmons'ı oyun kurucu yerine kısa devrilmeler üzerinden pas dağıtan bir uzun gibi kullanarak şut eksikliğini arka planda bırakmayı başardı.Simmons, hâlâ üst düzey bir savunmacı ve pasör kimliğini koruyor. Ayrıca ribaund konusundaki katkısı da dikkat çekiyor. Oyuncuya ilgi gösteren takımların çoğunun ya çok pozisyonlu derinlik arayışında olduğu ya da kadro geçiş sürecinde uygun maliyetli takviyelere yöneldiği ifade ediliyor.