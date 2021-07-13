Bellerin Arsenal'den ayrılıp Inter'e gitmek istiyor

PSV'den Dumfries için '20 milyon euro' cevabını alan Inter, Achraf Hakimi'nin boşluğunu Arsenalli Hector Bellerin ile doldurmak istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Bellerin Arsenal'den ayrılıp Inter'e gitmek istiyor
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13 Temmuz 2021 03:13
Maddi kriz yaşayan Inter'in yüksek bonservisle elinden çıkardığı Achraf Hakimi'nin boşluğunu Hector Bellerin ile doldurmak istediği öğrenildi.

İtalyan basını, Inter'in Arsenal'de 2011 yılından bu yana forma giyen İspanyol sağ bek ile anlaşmaya vardığını duyurdu. Haberlere göre Bellerin'in Arsenal'e ayrılmak istediğini söylediği belirtilerek transferinde kolaylık yapılmasını istedi. Arsenal kulübü yüksek bonservis bedeli talep etmezse transferin gerçekleşme ihtimali yüksek görülüyor.

Öte yandan EURO 2020'de yıldızı parlayan PSVli Dumfries için '20 milyon euro' cevabı alan Inter'in sağ bek konusundaki odağını tamamen Bellerin'e çevirdiği belirtiliyor.


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