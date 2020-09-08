Belçika'dan İzlanda'ya gol şov

UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup'ta Belçika, İzlanda'yı evinde 5-1 mağlup etti.

Belçika'dan İzlanda'ya gol şov
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08 Eylül 2020 23:37
UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup mücadelesinde Belçika ile İzlanda karşı karşıya geldi.

Roi Baudouin Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Belçika 5-1 kazanarak galibiyete uzanan taraf oldu.

Mücadeleye İzlanda şok bir golle başlayarak 10. dakikada Fridjonsson ile öne geçti. Bu golden 3 dakika sonra Witsel skoru eşitledi, 17. dakikada ise Batshuayi skoru 2-1'e getirerek ilk yarının skorunu ilan etti.

İkinci yarıya Mertens'in 50. dakikadaki golüyle başlayan Belçika oyun olarak rakibinin de gardı düşünce farka gitti. 69. dakikada yeniden Batshuayi'nin golü, 79. dakikada Doku'nun fileleri havalandırmasıyla skor 5-1'e geldi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 5-1'lik Belçika üstünlüğü ile sona erdi.



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