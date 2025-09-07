2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri J Grubu'nda Belçika, sahasında Kazakistan ile karşı karşıya geldi. Belçika, Lotto Park'ta oynanan maçtan 6-0'lık galibiyetle ayrıldı.



Belçika'ya galibiyeti getiren golleri 42. dakikada Kevin De Bruyne, 44. dakikada Jeremy Doku, 51. dakikada Nicolas Raskin, 60. dakikada Jeremy Doku, 84. dakikada Kevin de Bruyne ve 87. dakikada Thomas Meunier attı.



Bu sonucun ardından Belçika, grupta 4 maç sonunda 10 puana ulaştı. Kazakistan, 5 maç sonunda 3 puanda kaldı.



Belçika gruptaki bir sonraki maçında sahasında Kuzey Makedonya'yı ağırlayacak. Kazakistan, evinde Lihtenştayn'ı konuk edecek.



