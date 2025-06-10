09 Haziran
Kazakistan-Kuzey Makedonya
0-1
09 Haziran
Hırvatistan-Çek Cumhuriyeti
5-1
09 Haziran
Faroe Adaları-Cebelitarık
2-1
09 Haziran
Belçika-Galler
4-3
09 Haziran
İtalya-Moldova
2-0
09 Haziran
Estonya-Norveç
0-1
09 Haziran
Linheştayn-İskoçya
0-4
09 Haziran
Karadağ-Ermenistan
2-2

Belçika, 7 gollü maçta Galler'i devirdi!

2026 Dünya Kupası Elemeleri J Grubu 4. hafta maçında Belçika, konuk ettiği Galler'i 4-3 mağlup etti.

calendar 09 Haziran 2025 23:58 | Son Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2025 00:06
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Belçika, 7 gollü maçta Galler'i devirdi!
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2026 Dünya Kupası Elemeleri J Grubu 4. hafta maçında Belçika, Galler'i konuk etti.

Roi Baudouin Stadyumu'nda oynanan karşılaşma büyük heyecana sahne oldu. Karşılaşmayı ev sahibi Belçika, 4-3 kazandı.

Belçika'ya galibiyeti getiren golleri 15. dakikada penaltıdan Romelu Lukaku, 19. dakikada Youri Tielemans, 27. dakikada Jeremy Doku ve 88. dakikada Kevin De Bruyne kaydetti.


Konuk ekip Galler'in golleri ise 45+7'de penaltıdan Harry Wilson, 51'de Sorba Thomas ve 69'da Brennan Johnson'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte gruptaki ikinci maçından galibiyetle ayrılan Belçika, 4 puana yükseldi. Galler ise 4. maçında ilk mağlubiyetini aldı ve 7 puanda kaldı.

Belçika, grupta bir sonraki maçını 4 Eylül'de deplasmanda Lihtenştayn ile oynayacak. Galler ise 4 Eylül'de Kazakistan'a konuk olacak.

 


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