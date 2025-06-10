2026 Dünya Kupası Elemeleri J Grubu 4. hafta maçında Belçika, Galler'i konuk etti.Roi Baudouin Stadyumu'nda oynanan karşılaşma büyük heyecana sahne oldu. Karşılaşmayı ev sahibi Belçika, 4-3 kazandı.Belçika'ya galibiyeti getiren golleri 15. dakikada penaltıdan, 19. dakikada, 27. dakikadave 88. dakikadakaydetti.Konuk ekip Galler'in golleri ise 45+7'de penaltıdan51'deve 69'da'dan geldi.Bu sonuçla birlikte gruptaki ikinci maçından galibiyetle ayrılan Belçika, 4 puana yükseldi. Galler ise 4. maçında ilk mağlubiyetini aldı ve 7 puanda kaldı.Belçika, grupta bir sonraki maçını 4 Eylül'de deplasmanda Lihtenştayn ile oynayacak. Galler ise 4 Eylül'de Kazakistan'a konuk olacak.