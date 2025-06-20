Beerschot'ta Dirk Kuyt dönemi sona erdi

Belçika Pro Lig'de sezonu 18 puanla son sırada tamamlayan Beerschot'ta teknik direktör değişikliği gerçekleşti.



Kulüpten yapılan resmi açıklamada, Hollandalı teknik adam Dirk Kuyt ile yolların ayrıldığı duyuruldu.



Beerschot, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Dirk Kuyt'a çabaları, özverisi ve olumlu katkıları için teşekkür ediyor, antrenörlük kariyerinin geri kalanında kendisine başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Beerschot, teknik direktör Dirk Kuyt ile yollarını ayırdı. https://t.co/cLJmGHr9xt



— Sporx (@sporx) June 20, 2025

Kulübe yakın kaynaklar, Kuyt'ın performansının yönetim tarafından yeterli bulunmadığını ve ayrılık kararının bu doğrultuda alındığını belirtti.