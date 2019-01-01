Beasley: "Yardım için, illa Delonte West mi olmam lazım?"

Eski NBA oyuncusu Michael Beasley, akıl sağlığı ile ilgili problemlerinde bir diğer eski oyuncu Delonte West ile aynı desteği almadığına şaşırdığını söyledi.



NBA'de en son 2019'da Los Angeles Lakers forması giyen ve şu anda ise Porto Riko'da oynayan Beasley, zihinsel sıkıntıları konusunda beklediği yardımı alamamış olması hakkında konuştu.



Bağımlılık sorunları NBA kariyerini mahvettikten sonra, eski NBA guardı West'e NBA camiasından büyük destek verilmişti. West ile benzer sıkıntılar geçirmiş olan Beasley, bu konuyla ilgili kendisine aynı yardımın sunulmamış olmasına ise şu şekilde değindi:



"Yardım almak için illa Delonte West mi olmam gerekiyor? Delonte West'e veya onun pozisyonundaki insanlara saygısızlık etmek için söylemiyorum. Ama doğru olanın yapılması için gereken şey nedir? Ben hayatım boyunca yardım çağrısında bulundum, insanlar ise bana deli dediler.



Ben artık evden çıkmıyorum, basketbolumu oynuyorum ve eve gidiyorum. Bunda böyle insanların ne yaptığı umurumda değil. Elimden geldiğince çocuklarımla iletişim kurmaya çalışıyorum. Bugüne kadar bir sürü farklı insana ulaştım, ve artık biraz haysiyetli bir şekilde ölmek istiyorum."



West'in hikayesi, 2020'de evsiz olarak görülmesi ve yol kenarında kavgalara karışmasıyla ön plana çıkmış ve Dallas Mavericks'in sahibi Mark Cuban, kendisini rehabilitasyon merkezine yerleştirerek yardım eli uzatmıştı. West kısa süre önce, ünlü 3'e 3 basketbol ligi olan BIG3 için antrenman yaparken görülmüştü.



