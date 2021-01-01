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Beal ve Westbrook'tan, karşılıklı cesaret verici ifadeler!

Washington Wizards yıldızları Bradley Beal ve Russell Westbrook, zorlu sezonda birbirlerine destek olduklarını belirten ifadeleriyle, karşılıklı övgülerde bulundular.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Washington Wizards yıldızları Bradley Beal ve Russell Westbrook, zorlu sezonda birbirlerine destek olduklarını belirten ifadeleriyle, karşılıklı övgülerde bulundular.

Sezona başarısız bir başlangıç yapan Wizards, şu anda Doğu Konferansı'nda 7-17'lik bir dereceyle 14'üncü sırada yer alıyor. Buna rağmen ekip, geçtiğimiz akşam sağlam bir savunma takımı olarak bilinen Boston Celtics'i 104-91 mağlup etmişti.

Beal, Westbrook'un Wizards üzerindeki etkisi hakkında konuştu ve eski MVP'nin değeri hakkında oldukça açık sözlüydü:

"Her gece bize enerjisini yansıtan bir adamımız var. Russ bana enerji veren bir adam. Her zaman, oynamaya hazır olduğumdan emin olmak ister. Ve bana kalırsa bu yıl, bu özelliği ben de takım arkadaşlarıma yansıtıyorum."

Beal'ın bu ifadesi için, Westbrook ise şunları söyledi:

"Bana düşen şey, bu yaptıklarını her gece yapmasını sağlamak, çünkü büyük oyuncular böyledirler."


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