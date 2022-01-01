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Beal: "Beni draft eden takıma neden bir şans vermeyeyim?"

Washington Wizards'ın yıldızı Bradley Beal, Wizards'ta kendi mirasını oluşturma arzusu hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Washington Wizards'ın yıldızı Bradley Beal, Wizards'ta kendi mirasını oluşturma arzusu hakkında konuştu.

Uzun süre boyunca adı takas dedikodularında geçmiş olan Beal, Wizards'tan vazgeçmek yerine, takımla işinin bittiğine karar vermeden önce DC'de şansını denemek istediğini açıkladı.

ESPN'den Adrian Wojnarowski ile The Woj Pod'da konuşan Beal, 23-23'lük derecesiyle Doğu Konferansı'nda dokuzuncu sırada olan Wizards'a neden bir şans daha vermeye karar verdiğini şu şekilde anlattı:

"Dürüst olmak gerekirse, bir takımın etrafınızda yapılanmaya istekli oluşu, her yerde her zaman yakaladığınız bir şans değil. Mesela, eğer başka bir yere gidersem, benim etrafımda değil, ellerinde kim varsa onun etrafında yapılanacaklar.

Bunda kesinlikle yanlış bir şey yok, ama eğer beni draft eden takımla kendi mirasımı oluşturma ve başarılı olma fırsatım varsa, neden bir şans vermeyeyim?

Şansım yaver gitmezse, geçmişe baktığımda 'en azından denedim' diyebilirim. Ben böyle biriyim. Geçiş sürecindeyiz, doğru yöne gidiyoruz, ancak hala gelişmemiz gereken çok nokta var."

Beal bu sezon 23.7 sayı, 4.7 ribaund ve 6.5 asist ortalamalarıyla oynuyor.


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