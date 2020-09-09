BB Erzurumspor'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in ilk haftasında 13 Eylül Pazar günü MKE Ankaragücü'ne konuk olacağı maçın hazırlıklarına yaptığı tek antrenmanla devam etti.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, mavi-beyazlı ekibin Yakutiye ilçesindeki bulunan tesislerindeki antrenman, teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde gerçekleşti.



Isınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, 5'e 2 top kapma ve taktik ağırlıklı pas çalışması yaptı.



Yeni transfer Armando Sadiku'nun da katıldığı antrenman yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.



Erzurum temsilcisi, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.



