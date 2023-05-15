Ligdeki bazı takım yöneticilerinin, Memphis Grizzlies yıldızı Ja Morant'in önümüzdeki sezonun yarısında uzaklaştırma cezası alma ihtimalinin gözardı edilmemesi gerektiğini belirttikleri söylendi.



Grizzlies, yıldız oyuncusu Morant'in sosyal medyada elinde tekrar silah göründüğü bir canlı yayın yapmasının ardından, takım faaliyetlerinden uzaklaştırılmıştı.



Bu olay, nihayetinde, iki ay önce aynı sebeplerden ötürü cezalar ve yaşadığı süreç göz önüne alındığında, NBA takipçileri tarafından büyük tepkiye neden oldu.



Sports Illustrated'tan Chris Mannix, birkaç takım yöneticisinin Morant'in bu sebepten ötürü en az yarım sezon uzaklaştırma cezası alaabileceğine inandığını söyledi:



"Silver yalnızca iki ay önce Morant'in eylemlerini 'sorumsuzca', 'pervasızca' ve 'büyük tehlike potansiyelli' ifadeleriyle nitelendirmişti. Başkan şimdi ne düşünüyor olmalı? 20 maçlık otomatik ceza söz konusu olmalı.



Rakip yöneticiler, yarım sezon veya daha fazlasının ihtimal dışı olmadığına inanıyor. Başka bir yönetici, Sports Illustraded'e 'Adam Silver'ın bir emsal oluşturması gerektiğini' belirtti."



NBA sözcüsü Mike Bass, "Ja Morant'in yer aldığı sosyal medya gönderisinin farkındayız ve daha fazla bilgi toplama sürecindeyiz." demişti.



