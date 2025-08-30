Bayern Münih'ten Jackson için anlaşma!

Bayern Münih, hücum hattını Chelsea'den Nicolas Jackson ile güçlendirmeye hazırlanıyor.Romano'nun haberine göre, Bayern Münih, 24 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonlu kiralık transferi için Chelsea ile anlaşmaya vardı.Bayern Münih, Jackson için 15 milyon euro kiralama ücreti ödeyecek. Jackson'ın satın alma opsiyonu ise 80 milyon euro olacak ancak bu opsiyon maddesi zorunlu olmayacak.Alman ekibi, Jackson'ın opsiyonunu kullanması durumunda bu transfer için toplamda 95 milyon euro ödeyecek.Senegalli futbolcunun transferinin kısa süre içerisinde netleşmesi bekleniyor.Chelsea'de geride kalan sezonda 37 maçta süre bulan Jackson, 13 gol attı ve 6 asist yaptı.