Bayern Münih, Jackson ile imzaladı!

FC Bayern, FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonu Chelsea'den Nicolas Jackson'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.
24 yaşındaki Senegalli milli oyuncu, 2025/26 sezonunu Münih'te geçirecek ve 11 numaralı formayı giyecek.
SEZON PERFORMANSI
Jackson, Chelsea formasıyla geride kalan sezonda 37 maçta görev yaptı, 13 gol attı ve 6 asist yaptı.
