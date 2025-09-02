Bayern Münih, Jackson ile imzaladı!

Bayern Münih, Chelsea'nin genç santrforu Nicolas Jackson'u kiralık olarak kadrosuna kattı.

FC Bayern, FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonu Chelsea'den Nicolas Jackson'ı kiralık olarak kadrosuna kattı. 

24 yaşındaki Senegalli milli oyuncu, 2025/26 sezonunu Münih'te geçirecek ve 11 numaralı formayı giyecek.

SEZON PERFORMANSI

Jackson, Chelsea formasıyla geride kalan sezonda 37 maçta görev yaptı, 13 gol attı ve 6 asist yaptı. 



