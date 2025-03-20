Bayern Münih'in genç yıldızı Jiaxuan Guo hayatını kaybetti

Bayern Münih Dünya Karması'nın 18 yaşındaki oyuncusu Jiaxuan Guo, Şubat ayında antrenman sırasında aldığı diz darbesi nedeniyle beyin ölümü gerçekleşerek hayatını kaybetti.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; X.com
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Bayern Münih'in genç yıldızı Jiaxuan Guo hayatını kaybetti
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20 Mart 2025 12:48

Bayern Münih Dünya Karması'nın 18 yaşındaki oyuncusu Jiaxuan Guo hayatını kaybetti.

Şubat ayında Madrid'de antrenman maçı sırasında yüzüne aldığı diz darbesi sonucu Jiaxuan'ın beyin ölümü gerçekleşmişti.

DİZ DARBESİ SONUCU BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ

Şubat ayında antrenman maçı sırasında yüzüne aldığı diz darbesi sonucu beyin ölümü gerçekleşen Bayern Münih Dünya Karması'nın 18 yaşındaki Çinli oyuncusu Jiaxuan Guo hayatını kaybetti.

Alman kulübü Bayern Münih'in resmi sitesinden yayımlanan açıklamada, 6 Şubat'ta İspanya'da bir antrenman maçı sırasında geçirdiği trajik kazanın ardından ciddi bir kafa travması yaşayan genç oyuncunun hayatını kaybettiği duyuruldu.

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