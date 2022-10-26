Bayern Münih devrede: İlkay

Bayern Münih'in, Manchester City ile sözleşmesi sona erecek İlkay Gündoğan için hamle yapmayı düşündüğü belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Bayern Münih devrede: İlkay
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26 Ekim 2022 17:04
Manchester City ile sözleşmesi bu sezon sonunda bitecek İlkay Gündoğan için talipler giderek artıyor.

İngiliz basınında yer alan habere göre, daha önce adı Barcelona, Galatasaray ve Juventus gibi takımlarla yazılan 32 yaşındaki futbolcu için Bayern Münih de devrede.

Alman devinin, yıldız orta saha oyuncusu için hamle yapmayı düşündüğü aktarıldı.

Öte yandan Manchester City'de şu an İlkay Gündoğan ile masada yeni kontrat için bir anlaşma olmadığı ifade edildi. İlkay'ın, oynama süresinin aynı şekilde devam etmesi durumunda İngiliz ekibinde kalmaya sıcak baktığı kaydedildi.

27 MİLYON EURO ÖDENDİ

Manchester City, Fernandinho'nun ayrılığı sonrası takımın kaptanlığını da yapan başarılı futbolcuyu 2016 yazında Borussia Dortmund'dan 27 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmıştı.

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