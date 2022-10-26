Bayern Münih devrede: İlkay

Manchester City ile sözleşmesi bu sezon sonunda bitecek İlkay Gündoğan için talipler giderek artıyor.



İngiliz basınında yer alan habere göre, daha önce adı Barcelona, Galatasaray ve Juventus gibi takımlarla yazılan 32 yaşındaki futbolcu için Bayern Münih de devrede.



Alman devinin, yıldız orta saha oyuncusu için hamle yapmayı düşündüğü aktarıldı.



Öte yandan Manchester City'de şu an İlkay Gündoğan ile masada yeni kontrat için bir anlaşma olmadığı ifade edildi. İlkay'ın, oynama süresinin aynı şekilde devam etmesi durumunda İngiliz ekibinde kalmaya sıcak baktığı kaydedildi.



27 MİLYON EURO ÖDENDİ



Manchester City, Fernandinho'nun ayrılığı sonrası takımın kaptanlığını da yapan başarılı futbolcuyu 2016 yazında Borussia Dortmund'dan 27 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmıştı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ