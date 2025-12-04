03 Aralık
Karacabey Belediyespor-Kocaelispor
1-2
03 Aralık
Leeds United-Chelsea
3-1
03 Aralık
Union Berlin-Bayern Munih
2-3
03 Aralık
Bochum-VfB Stuttgart
0-2
03 Aralık
Inter-Venezia
5-1
03 Aralık
SSC Napoli-Cagliari
10-9
03 Aralık
Atalanta-Genoa
4-0
03 Aralık
Dundee United-Rangers
2-2
03 Aralık
Celtic-Dundee FC
1-0
03 Aralık
Athletic Bilbao-Real Madrid
0-3
03 Aralık
Liverpool-Sunderland
1-1
03 Aralık
Wolves-N. Forest
0-1
03 Aralık
İstanbulspor-Sarıyer
6-0
03 Aralık
Burnley-C.Palace
0-1
03 Aralık
Brighton-Aston Villa
3-4
03 Aralık
Arsenal-Brentford
2-0
03 Aralık
Trabzonspor-Vanspor FK
2-0
03 Aralık
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Göztepe
1-0
03 Aralık
Esenler Erokspor-Karagümrük
2-5
03 Aralık
Kahramanmaraşspor-Erzurumspor
1-3UZS
03 Aralık
Eyüpspor-Adliyespor
6-1
03 Aralık
Muğlaspor-Bodrum FK
1-2
03 Aralık
Sivasspor-Aliağa Futbol
1-3
03 Aralık
PEC Zwolle-Alkmaar
1-3

Bayern Münih, Almanya Kupası'nda çeyrek finalde!

Almanya Kupası Son 16 Turu maçında Bayern Münih, deplasmanda Union Berlin'i 3-2 mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi.

04 Aralık 2025 01:42
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Almanya Kupası Son 16 Turu maçında Bayern Münih, deplasmanda Union Berlin ile karşılaşı.

An der Alten Försterei Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Bayern Münih 3-2 kazandı.

Mücadelenin 12. dakikasında Ilyas Ansah'ın kendi kalesine attığı golle Bayern Münih 1-0 öne geçerken, Harry Kane'in 24. dakikada bulduğu golle durum 2-0'a geldi.


Union Berlin'de Leopold Querfeld 40. dakikada attığı penaltı golüyle farkı bire indirdi ancak 45+4'te bu kez Diego Leite'nin kendi kalesine attığı golle Bayern Münih skoru 3-1'e getirdi.

Leopold Querfeld'in 55. dakikada yine penaltıdan attığı golle fark tekrar bire inse de mücadelede başka gol olmadı ve Bayern Münih, Union Berlin'i 3-2 mağlup ederek Almanya Kupası'nda adını çeyrek finale yazdıran taraf oldu.

Union Berlin ise turnuvaya veda etti.

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
