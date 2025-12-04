Almanya Kupası Son 16 Turu maçında Bayern Münih, deplasmanda Union Berlin ile karşılaşı.An der Alten Försterei Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Bayern Münih 3-2 kazandı.Mücadelenin 12. dakikasında'ın kendi kalesine attığı golle Bayern Münih 1-0 öne geçerken,'in 24. dakikada bulduğu golle durum 2-0'a geldi.Union Berlin'de40. dakikada attığı penaltı golüyle farkı bire indirdi ancak 45+4'te bu kez'nin kendi kalesine attığı golle Bayern Münih skoru 3-1'e getirdi.'in 55. dakikada yine penaltıdan attığı golle fark tekrar bire inse de mücadelede başka gol olmadı ve Bayern Münih, Union Berlin'i 3-2 mağlup ederek Almanya Kupası'nda adını çeyrek finale yazdıran taraf oldu.Union Berlin ise turnuvaya veda etti.