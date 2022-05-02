Almanya Bundesliga'da Bayer Leverkusen, sahasında Frankfurt'u konuk etti.



Ligin 32. haftasında BayArena'da oynanan karşılaşmayı Bayer Leverkusen 2-0'lık skorla kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri, 18. dakikada Paulinho ve 51. dakikada Patrik Schick kaydetti.



Bu sonucun ardından Bayer Leverkusen, puanını 58'e yükseltti. Frankfurt ise 40 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Bayer Leverkusen, Hoffenheim deplasmanına gidecek. Frankfurt, sahasında Borussia Mönchengladbach ile karşılaşacak.





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