Batı Konferansı'ndan ismini vermeyen bir yönetici, ekibinin bir sonraki NBA Draftı'ndaki en ses getiren oyuncu Victor Wembanyama için 'tanking' yapmadığına pişman olduğunu söyledi.



2022-23 sezonunun, takımların Wembanyama'yı draft etme ihtimaline play-in turnuvasında oynamaktan daha fazla değer vermesi sebebiyle, en yoğun 'tanking' yapılacak sezonlardan biri olması bekleniyordu.



Batı'dan bir yöneticinin, Draft Express'e bu sezon takımının 'tanking' yapacak ekipler arasına girmediğine pişman olduğunu söylediği bildirildi:



"Dürüst olmak gerekirse, keşke bu yıl bu kadar çok maç kazanmasaydık. Bu herifi almak için tanking yapmadığımız her maç için pişman olacağız."



Wembanyama yarışında liderler, öncelikli olarak San Antonio Spurs, Detroit Pistons, Houston Rockets ve Charlotte Hornets olarak gözüküyor. Indiana Pacers, Portland Trail Blazers, Dallas Mavericks ve Orlando Magic gibi takımlar ise, draft lotaryasında kendileri için bir mucize arayacaklar.





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