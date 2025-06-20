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Batagov için İngiltere'den sürpriz talip!

Premier Lig ekiplerinden Brighton'ın talip olduğu Arseniy Batagov için Trabzonspor, oyuncunun bonservis bedelini 20 milyon euro olarak belirledi.

calendar 20 Haziran 2025 10:07 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2025 10:10
Fotoğraf: AA
Batagov için İngiltere'den sürpriz talip!
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Trendyol Süper Ligi'nin dev ekiplerinden Trabzonspor forması giyen Arseniy Batagov için Premier Lig ekibi Brighton, oyuncuya talip oldu. 

BONSERVİS BEDELİ 20 MİLYON EURO

Trabzonspor, Avrupa kulüplerinin radarında olan oyuncu için bonservis bedelini belirledi. Bordo-mavili ekip, Batagov için bonservis bedelini tam 20 milyon euro olarak belirledi. Oyuncunun performansı göz alındığında belirlenen bonservis bedeli makul olarak karşılandı.

PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR!

Ukraynalı oyuncu, son olarak U21 Avrupa Şampiyonası'nda Ukrayna Milli Takımı ile sahaya çıktı. Hollanda, Finlandiya ve Danimarka ile oynadıkları grup maçlarının hepsinde 90 dakika sahada kalan genç savunmacı, turnuvanın en gözde stoper oyuncularından bir tanesi oldu. Fiziksel ve oyun zekası ile ön plana gelen Batagov için Scout ekipleri olumlu rapor veriyor. 


 
 


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