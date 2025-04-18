Basketbolda haftanın programı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 26, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde ise 34. ve son hafta karşılaşmaları yapılacak.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Türkiye Basketbol Ligi'nde tüm maçlar aynı gün ve saatte oynanacak.
Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Bugün:
18.00 Anadolu Efes-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Basketbol Gelişim Merkezi)
20.30 Fenerbahçe Beko-Bahçeşehir Koleji (Ülker Spor ve Etkinlik)
Cumartesi:
15.30 Bursaspor Yörsan-Onco Büyükçekmece Basketbol (TOFAŞ)
18.00 Manisa Basket Divissa-Karşıyaka (Muradiye)
20.30 Darüşşafaka Lassa-Galatasaray (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)
20 Nisan Pazar:
13.00 Mersinspor-Semt77 Yalovaspor (Servet Tazegül)
15.30 Aliağa Petkimspor-Beşiktaş Fibabanka (Enka)
21 Nisan Pazartesi:
19.00 Türk Telekom-TOFAŞ (Ankara)
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi
Cumartesi:
15.00 Kapaklıspor-Haremspor (Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi)
15.00 Esenler Erokspor-İstanbul Ankaspor (Ahmet Cömert)
15.00 Çayırova Belediyesi-Carpartner TED Ankara Kolejliler (Çayırova)
15.00 OGM Ormanspor-iLab Basketbol (M. Sait Zarifoğlu)
15.00 Gaziantep Basketbol-Bandırma Bordo Basketbol (Karataş Şahinbey)
15.00 Pizzabulls Co Basket-Finalspor (Küçükçekmece Halkalı Spor Salonu)
15.00 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Konya Büyükşehir Belediyesispor (Kurtdereli)
15.00 Fenerbahçe Koleji Novotel-MKE Ankaragücü Ikon Menkul (Fenerbahçe Metro Enerji)
15.00 Çağdaş Bodrumspor-Trabzonspor (Bodrum)
Türkiye Basketbol Ligi'nde tüm maçlar aynı gün ve saatte oynanacak.
Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Bugün:
18.00 Anadolu Efes-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Basketbol Gelişim Merkezi)
20.30 Fenerbahçe Beko-Bahçeşehir Koleji (Ülker Spor ve Etkinlik)
Cumartesi:
15.30 Bursaspor Yörsan-Onco Büyükçekmece Basketbol (TOFAŞ)
18.00 Manisa Basket Divissa-Karşıyaka (Muradiye)
20.30 Darüşşafaka Lassa-Galatasaray (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)
20 Nisan Pazar:
13.00 Mersinspor-Semt77 Yalovaspor (Servet Tazegül)
15.30 Aliağa Petkimspor-Beşiktaş Fibabanka (Enka)
21 Nisan Pazartesi:
19.00 Türk Telekom-TOFAŞ (Ankara)
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi
Cumartesi:
15.00 Kapaklıspor-Haremspor (Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi)
15.00 Esenler Erokspor-İstanbul Ankaspor (Ahmet Cömert)
15.00 Çayırova Belediyesi-Carpartner TED Ankara Kolejliler (Çayırova)
15.00 OGM Ormanspor-iLab Basketbol (M. Sait Zarifoğlu)
15.00 Gaziantep Basketbol-Bandırma Bordo Basketbol (Karataş Şahinbey)
15.00 Pizzabulls Co Basket-Finalspor (Küçükçekmece Halkalı Spor Salonu)
15.00 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Konya Büyükşehir Belediyesispor (Kurtdereli)
15.00 Fenerbahçe Koleji Novotel-MKE Ankaragücü Ikon Menkul (Fenerbahçe Metro Enerji)
15.00 Çağdaş Bodrumspor-Trabzonspor (Bodrum)