Basketbol Süper Ligi'nin yayıncısı belli oldu

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile beIN Sports, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin yayın hakları konusunda anlaşmaya vardı.



TBF'den yapılan açıklamaya göre anlaşma kapsamında beIN Sports, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki tüm karşılaşmaları canlı yayımlayacak.



Türkiye Basketbol Federasyonu ile beIN Sports'un, Basketbol Süper Ligi yayın hakları için yaptığı anlaşma 3 yıl süreyle devam edecek.



Basketbol Süper Ligi'nde haftanın tüm karşılaşmaları, beIN Sports 5'te yayımlanacak. Ayrıca her hafta iki maç da şifresiz olarak beIN Sports Haber'den ekranlara gelecek.



TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ile Digiturk Spordan Sorumlu Grup Başkanı Rashed Al-Marri yayın hakları anlaşmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.



Yayın hakları konusunda uzun süredir yürüttükleri çalışmaları kulüpler ve Türk basketbolunun ortak faydaları doğrultusunda tamamladıklarını belirten Türkoğlu, "3 sezon boyunca, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin her hafta tüm maçları (8 karşılaşma) canlı yayınlanacak. Önceki yıllarda olduğu gibi, yine her hafta iki maç şifresiz kanaldan basketbolseverler ile buluşacak. Spor yayıncılığı konusunda ülkemizin en güvenilir kurumlarından olan, basketbol yayıncılığı konusunda kabul ve takdir görmüş bir tecrübe sahibi beIN Sports ile yaptığımız anlaşmanın camiamıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.



Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin yeniden resmi yayıncısı olmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getiren Rashed Al-Marri ise, "Türk sporunun en büyük yatırımcısı olarak yerli ve yabancı spor içeriklerini üyelerimize en iyi şekilde sunmak için çok çalışıyoruz. Önümüzdeki üç sezon boyunca, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin gelişimine destek vermek için sabırsızlanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.





