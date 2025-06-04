Basketbol Süper Ligi'nde play-off yarı final heyecanı başlıyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde play-off yarı final ilk karşılaşmaları 5 Haziran Perşembe günü yapılacak.Yarı final serisinin ilk maçında Türk Telekom'u geçen Fenerbahçe Beko ile TOFAŞ'ı eleyen Bahçeşehir Koleji, karşı karşıya gelecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki müsabaka, saat 20.30'da başlayacak.Serinin diğer eşleşmesinde Beşiktaş Fibabanka, Anadolu Efes'i konuk edecek.Siyah-beyazlı ekip, çeyrek final turunda Galatasaray'ı geçerken Anadolu Efes ise Mersin Spor'u saf dışı bırakarak yarı final bileti aldı.20.30 Fenerbahçe Beko-Bahçeşehir Koleji (Ülker Spor ve Etkinlik)20.30 Beşiktaş Fibabanka-Anadolu Efes (BJK Fibabanka)20.30 Fenerbahçe Beko-Bahçeşehir Koleji (Ülker Spor ve Etkinlik)20.30 Beşiktaş Fibabanka-Anadolu Efes (BJK Fibabanka)20.30 Bahçeşehir Koleji-Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem)20.30 Anadolu Efes-Beşiktaş Fibabanka (Basketbol Gelişim Merkezi)