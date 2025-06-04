Basketbol Süper Ligi'nde play-off yarı final heyecanı başlıyor

Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun final için favori gösterildiği Basketbol Süper Ligi'nde play-off yarı final heyecanı başlıyor.

calendar 04 Haziran 2025 10:32
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Basketbol Süper Ligi'nde play-off yarı final heyecanı başlıyor
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde play-off yarı final ilk karşılaşmaları 5 Haziran Perşembe günü yapılacak.

Yarı final serisinin ilk maçında Türk Telekom'u geçen Fenerbahçe Beko ile TOFAŞ'ı eleyen Bahçeşehir Koleji, karşı karşıya gelecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki müsabaka, saat 20.30'da başlayacak.

Serinin diğer eşleşmesinde Beşiktaş Fibabanka, Anadolu Efes'i konuk edecek.


Siyah-beyazlı ekip, çeyrek final turunda Galatasaray'ı geçerken Anadolu Efes ise Mersin Spor'u saf dışı bırakarak yarı final bileti aldı.

Seride 3 galibiyete ulaşan takımların adını finale yazdıracağı play-off yarı final turunun programı şu şekilde:

5 Haziran Perşembe:

20.30 Fenerbahçe Beko-Bahçeşehir Koleji (Ülker Spor ve Etkinlik)

6 Haziran Cuma:

20.30 Beşiktaş Fibabanka-Anadolu Efes (BJK Fibabanka)

7 Haziran Cumartesi:

20.30 Fenerbahçe Beko-Bahçeşehir Koleji (Ülker Spor ve Etkinlik)

8 Haziran Pazar:

20.30 Beşiktaş Fibabanka-Anadolu Efes (BJK Fibabanka)

9 Haziran Pazartesi:

20.30 Bahçeşehir Koleji-Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem)

10 Haziran Salı:

20.30 Anadolu Efes-Beşiktaş Fibabanka (Basketbol Gelişim Merkezi)


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