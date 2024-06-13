Basketbol Süper Ligi'nde 58. sezonun şampiyonu Fenerbahçe Beko

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 58. sezonunda şampiyonluğa ulaşan takım Fenerbahçe Beko oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Basketbol Süper Ligi'nde 58. sezonun şampiyonu Fenerbahçe Beko
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12 Haziran 2024 23:59
Son güncelleme 13 Haziran 2024 01:29
 Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 58. sezonun şampiyonu Fenerbahçe Beko oldu.

Sarı-lacivertli ekip, play-off final serisinde Anadolu Efes'e 3-1 üstünlük kurarak şampiyonluğa ulaşmayı başardı.

Fenerbahçe, Basketbol Süper Ligi'nde 11. kez kupanın sahibi oldu.

İlk şampiyonluğunu 1990-1991 sezonunda yaşayan sarı-lacivertliler, uzun bir aranın ardından 2006-2007 ve 2007-2008'de kupayı müzesine götürdü.

Fenerbahçe, 2009-2010, 2010-2011, 2013-2014, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 ve 2021-2022 sezonlarında da şampiyonluk ipini göğüslemişti.

Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluk yaşayan takımlar şöyle:

1966-1967: Altınordu

1967-1968: İTÜBasketbol Süper Ligi'nde 58. sezonun şampiyonu Fenerbahçe Beko

1968-1969: Galatasaray

1969-1970: İTÜ

1970-1971: İTÜ

1971-1972: İTÜ

1972-1973: İTÜ

1973-1974: Muhafızgücü

1974-1975: Beşiktaş

1975-1976: Eczacıbaşı

1976-1977: Eczacıbaşı

1977-1978: Eczacıbaşı

1978-1979: Efes Pilsen

1979-1980: Eczacıbaşı

1980-1981: Eczacıbaşı

1981-1982: Eczacıbaşı

1982-1983: Efes Pilsen

1983-1984: Efes Pilsen

1984-1985: Galatasaray

1985-1986: Galatasaray

1986-1987: Karşıyaka

1987-1988: Eczacıbaşı

1988-1989: Eczacıbaşı

1989-1990: Galatasaray

1990-1991: Fenerbahçe

1991-1992: Efes Pilsen

1992-1993: Efes Pilsen

1993-1994: Efes Pilsen

1994-1995: Ülkerspor

1995-1996: Efes Pilsen

1996-1997: Efes Pilsen

1997-1998: Ülkerspor

1998-1999: TOFAŞ

1999-2000: TOFAŞ

2000-2001: Ülkerspor

2001-2002: Efes Pilsen

2002-2003: Efes Pilsen

2003-2004: Efes Pilsen

2004-2005: Efes Pilsen

2005-2006: Ülkerspor

2006-2007: Fenerbahçe Ülker

2007-2008: Fenerbahçe Ülker

2008-2009: Efes Pilsen

2009-2010: Fenerbahçe Ülker

2010-2011: Fenerbahçe Ülker

2011-2012: Beşiktaş Milangaz

2012-2013: Galatasaray Medical Park

2013-2014: Fenerbahçe Ülker

2014-2015: Pınar Karşıyaka

2015-2016: Fenerbahçe Ülker

2016-2017: Fenerbahçe

2017-2018: Fenerbahçe Doğuş

2018-2019: Anadolu Efes

2019-2020: Kovid-19 salgını nedeniyle tamamlanmadı

2020-2021: Anadolu Efes

2021-2022: Fenerbahçe Beko

2022-2023: Anadolu Efes

2023-2024: Fenerbahçe Beko

 
 
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