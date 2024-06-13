Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 58. sezonun şampiyonu Fenerbahçe Beko oldu.
Sarı-lacivertli ekip, play-off final serisinde Anadolu Efes'e 3-1 üstünlük kurarak şampiyonluğa ulaşmayı başardı.
Fenerbahçe, Basketbol Süper Ligi'nde 11. kez kupanın sahibi oldu.
İlk şampiyonluğunu 1990-1991 sezonunda yaşayan sarı-lacivertliler, uzun bir aranın ardından 2006-2007 ve 2007-2008'de kupayı müzesine götürdü.
Fenerbahçe, 2009-2010, 2010-2011, 2013-2014, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 ve 2021-2022 sezonlarında da şampiyonluk ipini göğüslemişti.
Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluk yaşayan takımlar şöyle:
1966-1967: Altınordu
1967-1968: İTÜBasketbol Süper Ligi'nde 58. sezonun şampiyonu Fenerbahçe Beko
1968-1969: Galatasaray
1969-1970: İTÜ
1970-1971: İTÜ
1971-1972: İTÜ
1972-1973: İTÜ
1973-1974: Muhafızgücü
1974-1975: Beşiktaş
1975-1976: Eczacıbaşı
1976-1977: Eczacıbaşı
1977-1978: Eczacıbaşı
1978-1979: Efes Pilsen
1979-1980: Eczacıbaşı
1980-1981: Eczacıbaşı
1981-1982: Eczacıbaşı
1982-1983: Efes Pilsen
1983-1984: Efes Pilsen
1984-1985: Galatasaray
1985-1986: Galatasaray
1986-1987: Karşıyaka
1987-1988: Eczacıbaşı
1988-1989: Eczacıbaşı
1989-1990: Galatasaray
1990-1991: Fenerbahçe
1991-1992: Efes Pilsen
1992-1993: Efes Pilsen
1993-1994: Efes Pilsen
1994-1995: Ülkerspor
1995-1996: Efes Pilsen
1996-1997: Efes Pilsen
1997-1998: Ülkerspor
1998-1999: TOFAŞ
1999-2000: TOFAŞ
2000-2001: Ülkerspor
2001-2002: Efes Pilsen
2002-2003: Efes Pilsen
2003-2004: Efes Pilsen
2004-2005: Efes Pilsen
2005-2006: Ülkerspor
2006-2007: Fenerbahçe Ülker
2007-2008: Fenerbahçe Ülker
2008-2009: Efes Pilsen
2009-2010: Fenerbahçe Ülker
2010-2011: Fenerbahçe Ülker
2011-2012: Beşiktaş Milangaz
2012-2013: Galatasaray Medical Park
2013-2014: Fenerbahçe Ülker
2014-2015: Pınar Karşıyaka
2015-2016: Fenerbahçe Ülker
2016-2017: Fenerbahçe
2017-2018: Fenerbahçe Doğuş
2018-2019: Anadolu Efes
2019-2020: Kovid-19 salgını nedeniyle tamamlanmadı
2020-2021: Anadolu Efes
2021-2022: Fenerbahçe Beko
2022-2023: Anadolu Efes
2023-2024: Fenerbahçe Beko
Sarı-lacivertli ekip, play-off final serisinde Anadolu Efes'e 3-1 üstünlük kurarak şampiyonluğa ulaşmayı başardı.
Fenerbahçe, Basketbol Süper Ligi'nde 11. kez kupanın sahibi oldu.
İlk şampiyonluğunu 1990-1991 sezonunda yaşayan sarı-lacivertliler, uzun bir aranın ardından 2006-2007 ve 2007-2008'de kupayı müzesine götürdü.
Fenerbahçe, 2009-2010, 2010-2011, 2013-2014, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 ve 2021-2022 sezonlarında da şampiyonluk ipini göğüslemişti.
Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluk yaşayan takımlar şöyle:
1966-1967: Altınordu
1967-1968: İTÜBasketbol Süper Ligi'nde 58. sezonun şampiyonu Fenerbahçe Beko
1968-1969: Galatasaray
1969-1970: İTÜ
1970-1971: İTÜ
1971-1972: İTÜ
1972-1973: İTÜ
1973-1974: Muhafızgücü
1974-1975: Beşiktaş
1975-1976: Eczacıbaşı
1976-1977: Eczacıbaşı
1977-1978: Eczacıbaşı
1978-1979: Efes Pilsen
1979-1980: Eczacıbaşı
1980-1981: Eczacıbaşı
1981-1982: Eczacıbaşı
1982-1983: Efes Pilsen
1983-1984: Efes Pilsen
1984-1985: Galatasaray
1985-1986: Galatasaray
1986-1987: Karşıyaka
1987-1988: Eczacıbaşı
1988-1989: Eczacıbaşı
1989-1990: Galatasaray
1990-1991: Fenerbahçe
1991-1992: Efes Pilsen
1992-1993: Efes Pilsen
1993-1994: Efes Pilsen
1994-1995: Ülkerspor
1995-1996: Efes Pilsen
1996-1997: Efes Pilsen
1997-1998: Ülkerspor
1998-1999: TOFAŞ
1999-2000: TOFAŞ
2000-2001: Ülkerspor
2001-2002: Efes Pilsen
2002-2003: Efes Pilsen
2003-2004: Efes Pilsen
2004-2005: Efes Pilsen
2005-2006: Ülkerspor
2006-2007: Fenerbahçe Ülker
2007-2008: Fenerbahçe Ülker
2008-2009: Efes Pilsen
2009-2010: Fenerbahçe Ülker
2010-2011: Fenerbahçe Ülker
2011-2012: Beşiktaş Milangaz
2012-2013: Galatasaray Medical Park
2013-2014: Fenerbahçe Ülker
2014-2015: Pınar Karşıyaka
2015-2016: Fenerbahçe Ülker
2016-2017: Fenerbahçe
2017-2018: Fenerbahçe Doğuş
2018-2019: Anadolu Efes
2019-2020: Kovid-19 salgını nedeniyle tamamlanmadı
2020-2021: Anadolu Efes
2021-2022: Fenerbahçe Beko
2022-2023: Anadolu Efes
2023-2024: Fenerbahçe Beko
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