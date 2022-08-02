Başakşehir ve Konyaspor'un rakipleri belli oldu

Başakşehir ve Konyaspor'un, UEFA Konferans Ligi'nde play-off'a kalmaları halinde karşılaşacakları rakipler netleşti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Başakşehir ve Konyaspor'un rakipleri belli oldu
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02 Ağustos 2022 12:52
UEFA Konferans Ligi play-off turunda Konyaspor ve Başakşehir'in rakipleri belli oldu.
Konyaspor, UEFA Konferans Ligi'nde Vaduz'u elemesi halinde Play-Off Turu'nda Neftçi PFK - SK Rapid Wien eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde Breidablik'ı elemesi halinde Play-Off Turu'nda Lillestrom-Royal Antwerp eşleşmesinin galibiyle oynayacak.


İki Türk takımı da play-off turuna kalması halinde ilk maçını evinde, rövanşını ise deplasmanda oynayacak.

Play-off turunda ilk maçlar 18 Ağustos, rövanşları 25 Ağustos'ta yapılacak.

Fenerbahçe

Öte yandan Fenerbahçe, Çekya takımı Slovacko'ya elenmesi halinde UEFA Konferans Ligi Play-off Turu'nda AIK - Shkëndija eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Fenerbahçe, Konferans Ligi'ne düşmesi halinde play-off turunda ilk maçını evinde oynayacak.


Eşleşmeler şöyle oluştu:

Şampiyonlar yolu

Maribor (Slovenya)/HJK Helsinki (Finlandiya) - Shakhtyor Soligorsk (Belarus)/CFR Cluj (Romanya)

RFS (Letonya)/Hibernians (Malta) - Linfield (Kuzey İrlanda)/Zürih (İsviçre)

Vikingur Reykjavik (İzlanda)/Lech Poznan (Polonya) - Malmö (İsveç)/F91 Diddeleng (Lüksemburg)

Shamrock Rovers (İrlanda Cumhuriyeti)/Shkupi (Kuzey Makedonya) - Ballkani (Kosova)/Klaksvik (Faroe Adaları)

Zrinjski (Bosna Hersek)/Tobol (Kazakistan) - Olympiakos (Yunanistan)/Slovan Bratislava (Slovakya)

Ana yol

CSKA Sofya (Bulgaristan)/St. Patrick's Athletic (İrlanda Cumhuriyeti) - Brondby (Danimarka)/Basel (İsviçre)

Vaduz (Lihtenştayn)/Arabam.com Konyaspor (Türkiye) - Neftçi (Azerbaycan)/Rapid Wien (Avusturya)

Spartak Trnava (Slovakya)/Rakow (Polonya) - Slavia Prag (Çekya)/Panathinaikos (Yunanistan)

APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi)/Kyzylzhar (Kazakistan) - Sepsi (Romanya)/Djurgardens (İsveç)

Maccabi Tel Aviv (İsrail)/Aris (Yunanistan) - Nice (Fransa)

Zorya (Ukrayna)/Universitatea Craiova (Romanya) - Lugano (İsviçre)/Hapoel Beer-Sheva (İsrail)

Breidablik (İzlanda)/Medipol Başakşehir (Türkiye) - Lilleström (Norveç)/Royal Antwerp (Belçika)

Dunajska Streda (Slovakya)/FCSB (Romanya) - Viking (Norveç)/Sligo Rovers (İrlanda Cumhuriyeti)

AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi)/Partizan (Sırbistan) - Levski Sofya (Bulgaristan)/Hamrun Spartans (Malta)

Fiorentina (İtalya) - Twente (Hollanda)/Cukaricki (Sırbistan)

Villarreal (İspanya) - Hajduk Split (Hırvatistan)/Vitoria (Portekiz)

Köln (Almanya) - Fehervar (Macaristan)/Petrocub (Moldova)

West Ham United (İngiltere) - Viborg (Danimarka)/B36 Torshavn (Faroe Adaları)

KuPS (Finlandiya)/Young Boys (İsviçre) - Paide (Estonya)/Anderlecht (Belçika)

Fenerbahçe (Türkiye)/Slovacko (Çekya) - AIK (İsveç)/Shkendija (Kuzey Makedonya)

Molde (Norveç)/Kisvarda (Macaristan) - Wolfsberger (Avusturya)/Gzira (Malta)

Dundee United (İskoçya)/AZ Alkmaar (Hollanda) - Riga (Letonya)/Gil Vicente (Portekiz)

 

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