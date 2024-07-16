Başakşehir, Semih Şahin'in peşinde

Başakşehir, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Semih Şahin'in transferi için resmi görüşme yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Başakşehir, Semih Şahin'in peşinde
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16 Temmuz 2024 16:44
Süper Lig ekibi RAMS Başakşehir, transfer çalışmalarına devam ediyor.

Sky'da yer alan habere göre; Başakşehir, gözünü Almanya ikinci lig ekibi Elversberg'te forma giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Semih Şahin'i kadrosuna katmak istiyor.

Haberde Başakşehir'in oyuncu için Alman kulübüyle resmi bir görüşme gerçekleştirdiği ve teklifte bulunduğu ifade edildi.

BAŞAKŞEHİR'E ALMAN RAKİP

Semih Şahin için Başakşehir'in yanı sıra Almanya ikinci lig ekibi Holstein Kiel'in de devrede olduğu ve bu transferde daha önde oldukları dile getirildi.

SEZON PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezon 28 maça çıkan Semih Şahin, 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

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