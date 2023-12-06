Başakşehir kupada Şanlıurfaspor ile karşılaşıyor

RAMS Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Şanlıurfaspor'u konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; DHA
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Başakşehir kupada Şanlıurfaspor ile karşılaşıyor
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06 Aralık 2023 15:38
RAMS Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda perşembe günü Trendyol 1. Lig ekiplerinden ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'u konuk edecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda, saat 21.00'de başlayacak müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakayı kazanan takım, 5. tura yükselecek.

İki takım da kupaya bu turda dahil oldu.

 
 
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