Başakşehir kupada Şanlıurfaspor ile karşılaşıyor

RAMS Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda perşembe günü Trendyol 1. Lig ekiplerinden ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'u konuk edecek.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda, saat 21.00'de başlayacak müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek.
Tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakayı kazanan takım, 5. tura yükselecek.
İki takım da kupaya bu turda dahil oldu.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda, saat 21.00'de başlayacak müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek.
Tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakayı kazanan takım, 5. tura yükselecek.
İki takım da kupaya bu turda dahil oldu.
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