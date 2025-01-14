Başakşehir'in yeni transferi sakatlandı!

Başakşehir, yeni transferi Christopher Operi'nin sol diz yan bağında ikinci derece zorlanma tespit edildiğini duyurdu.
27 yaşındaki sol bek oyuncusu hakkında kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
"Takımımızın antrenmanında sakatlık problemi yaşayan futbolcumuz Christopher Operi'nin Acıbadem International Hastanesi'nde çekilen MR görüntülenmesi sonuçlanmıştır. Sol diz iç yan bağında ikinci derecede zorlanma tespit edilen oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır."
27 yaşındaki sol bek oyuncusu hakkında kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
"Takımımızın antrenmanında sakatlık problemi yaşayan futbolcumuz Christopher Operi'nin Acıbadem International Hastanesi'nde çekilen MR görüntülenmesi sonuçlanmıştır. Sol diz iç yan bağında ikinci derecede zorlanma tespit edilen oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır."