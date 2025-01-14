Başakşehir'in yeni transferi sakatlandı!

Başakşehir, yeni transferi Christopher Operi'nin sol diz yan bağında ikinci derece zorlanma tespit edildiğini açıkladı.

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Başakşehir'in yeni transferi sakatlandı!
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14 Ocak 2025 14:26
Başakşehir, yeni transferi Christopher Operi'nin sol diz yan bağında ikinci derece zorlanma tespit edildiğini duyurdu.

27 yaşındaki sol bek oyuncusu hakkında kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Takımımızın antrenmanında sakatlık problemi yaşayan futbolcumuz Christopher Operi'nin Acıbadem International Hastanesi'nde çekilen MR görüntülenmesi sonuçlanmıştır. Sol diz iç yan bağında ikinci derecede zorlanma tespit edilen oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır."

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