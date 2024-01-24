Başakşehir, Emmanuel Dennis ile yollarını ayırdı

RAMS Başakşehir, Nijeryalı kanat oyuncusu Emmanuel Dennis ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Başakşehir, Emmanuel Dennis ile yollarını ayırdı
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24 Ocak 2024 01:16
Trendyol Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir, Nijeryalı futbolcusu Emmanuel Dennis ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Emmanuel Dennis ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Emmanuel Dennis'e kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." denildi.

İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest'tan sezon sonuna kadar kiralanan 26 yaşındaki sol kanat oyuncusu, 8 maçta 336 dakika forma şansı buldu.

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