Başakşehir'den sol kanada takviye

Trendyol Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir, FK Orenburg forması giyen Emircan Gürlük ile ilgileniyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Başakşehir'den sol kanada takviye
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25 Aralık 2024 19:32
Trendyol Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir, transfer çalışmalarına başladı. 

Adana Demirspor'dan Yusuf Sarı'yı kadrosuna ekleyen Başakşehir, sol kanada da bir takviye yapmak istiyor. 

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Başakşehir, FK Orenburg forması giyen Emircan Gürlük ile ilgileniyor.

EMİRCAN BİRLİK'İN KARİYER YOLCULUĞU

Galatasaray U16'dan çıktıktan sonra Selimiyespor'un altyapısına bedelsiz olarak katılan Emircan Birlik, yaklaşık altı ay sonra Altınordu U17 takımına bedelsiz olarak katıldı.

Emircan Birlik, Altınordu'da geçirdiği 4 yılın ardından Rusya 1. Lig ekiplerinden FK Orenburg'a 1.20 milyon Euro karşılığında transfer oldu.

BİRLİK'İN SEZON İSTATİSTİKLERİ

Bu sezon FK Orenburg formasıyla 16 maçta forma giyen 21 yaşındaki futbolcu, 1 gol 2 asistlik katkı yaptı.
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