Başakşehir'den penaltı ve hakem tepkisi!

Başakşehir, Galatasaray ile oynadığı kupa maçında bir pozisyonda penaltı bekledi. Oyun devam etti. Başakşehir, maç sonu pozisyon için paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Başakşehir'den penaltı ve hakem tepkisi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Ocak 2025 23:53
Başakşehir, kupada Galatasaray ile oynadığı maçta bir pozisyonda penaltı bekledi.

Karşılaşmanın 29. dakikasında ceza sahasında Miguel Crespo ile Abdülkerim Bardakcı arasında yaşanan pozisyon sonrası Başakşehirli oyuncular hakem Ali Şansalan'a baktı ve penaltı bekledi.

Hakem Ali Şansalan, oyunun devam etmesini istedi.

BAŞAKŞEHİR'DEN PAYLAŞIM!

Başakşehir, maçın ardından pozisyonla ilgili bir paylaşım yaptı ve hakem yönetimine tepki gösterdi. Başakşehir'in paylaşımında, "Bu emojiler Crespo'nun gol sevincini değil, hakemin maç yönetimini(!) temsil ediyor." denildi.





SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery