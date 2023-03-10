'Bartuğ Elmaz'a şans verilmeli'

Galatasaray'dan ayrılıp Marsilya'ya imza atan Bartuğ Elmaz ile ilgili çarpıcı bir açıklama yapıldı.



Marsilya altyapı yetkilisinin Bartuğ için yaptığı değerlendirmede, "A Takım'ın hocalarını eleştiriyoruz çünkü genç oyunculara hiç şans vermiyorlar. Yetenekli olanları parlatmak onların işi. Örneğin Bartuğ Elmaz, teknik olarak çok güçlü." dedi.



Marsilya'nın mevcut orta saha oyuncuları kadar güçlü olduğunu söyleyen çalıştırıcı, "Tudor'un kadrosundaki mevcut orta sahalar kadar güçlü bir oyuncu. Etkileyici bir ayağı ve aynı tempoda oynuyor. Onu test etmemiz gerekecek. Daha fazla şans verilirse çok potansiyelli biri olduğunu görebilirsiniz." ifadelerini kullandı.



Haberde ayrıca, teknik direktör Igor Tudor'un fazla şans vermemesi halinde gelecek sezon başka bir takıma gidebileceği de yazıldı.



Bu sezon Marsilya II'de 6 maça çıkan genç oyuncu 2 gol attı.





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