Barnes ameliyat olmayacak, en az 2 hafta daha yok

Toronto Raptors yıldızı Scottie Barnes'ın göz çukuru kemiği sakatlığı nedeniyle ameliyata ihtiyacı olmayacağı bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Barnes ameliyat olmayacak, en az 2 hafta daha yok
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05 Kasım 2024 13:18
Toronto Raptors yıldızı Scottie Barnes'ın göz çukuru kemiği sakatlığı nedeniyle ameliyata ihtiyacı olmayacağı bildirildi.

Sportsnet'ten Michael Grange, X'te paylaştığı bir tweet'te göz çukuru kemiği kırılan Barnes'ın doktorlarla görüştüğünü ve ameliyata ihtiyacı olmayacağının kesinleştiğini aktardı.

Grange ayrıca, Raptors'ın iyileşme sürecini değerlendirmek için genç yıldızı iki hafta içinde yeniden değerlendireceğini de sözlerine ekledi.

Genç forvet, dört maç oynadığı sezonda ortalama 19,2 sayı, 7,8 ribaund ve 6,0 asist istatistikleri ile etkileyici bir performans sergilemişti.

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