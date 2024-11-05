Toronto Raptors yıldızı Scottie Barnes'ın göz çukuru kemiği sakatlığı nedeniyle ameliyata ihtiyacı olmayacağı bildirildi.



Sportsnet'ten Michael Grange, X'te paylaştığı bir tweet'te göz çukuru kemiği kırılan Barnes'ın doktorlarla görüştüğünü ve ameliyata ihtiyacı olmayacağının kesinleştiğini aktardı.



Grange ayrıca, Raptors'ın iyileşme sürecini değerlendirmek için genç yıldızı iki hafta içinde yeniden değerlendireceğini de sözlerine ekledi.



Genç forvet, dört maç oynadığı sezonda ortalama 19,2 sayı, 7,8 ribaund ve 6,0 asist istatistikleri ile etkileyici bir performans sergilemişti.



