Barkley, Stephen A.'in ifadesini eleştirdi, Stephen A.'den yanıt geldi!

NBA efsanesi Charles Barkley, Steve Nash'in Brooklyn Nets'in başantrenörü olarak işe alınmasını "beyaz ayrıcalığı" olarak nitelendiren spor analisti Stephen A. Smith'in son yorumlarına eleştiride bulununca, Stephen A. tekrar yanıt verdi.



Eski NBA oyuncusu Jay Williams gibi diğer analistler de, Smith'in bu durum hakkındaki değerlendirmesine katılmadılar ve Nash'in iki siyahi süperstar olan Kevin Durant ve Kyrie Irving tarafından seçildiğini belirttiler.



Barkley, Inside the NBA programında şu açıklamaları yaptı:



"Televizyona çıkan bazı adamların beyaz ayrıcalğından bahsetmeleri beni çok hayal kırıklığına uğrattı. Hem de çok. 'Böyle şeyler siyahilerin başına gelmez' diyorlar. Ben de 'Doc Rivers'ın başına geldi. Jason Kidd'in başına geldi. Derek Fisher'ın başına geldi' diyorum."



"Bir sorumluluğunuz olduğunda, özellikle de ırk gibi ciddi bir şey hakkında konuşmanız gerektiğinde, bu tarz saçmalıklarla gelemezsiniz. Dürüst ve adil olmalısınız.



Steve Nash harika bir oyuncu ve iyi bir adam. Ama bu adamlardan bazılarının söyledikleriyle ilgili çok hayal kırıklığına uğradım. 'Abi, siyahiler bunu daha önce yaptı' dedim. Şimdi, NBA'de daha fazla siyahi koçlara ihtiyacımız var mı? Evet. Üniversite futbolunda daha fazla siyahi koçlara ihtiyacımız var mı? Evet. Profesyonel futbolda daha fazla siyahi antrenöre ihtiyacımız var mı? Evet."



"Ama bugün bunu söylemek için doğru zaman değildi. Steve Nash'e iyi şanslar diliyorum."



STEPHEN A., SESSİZ KALMADI!



Smith, ESPN'nin First Take programında, duruşunu sorgulayan meslektaşlarından aldığı eleştirilere şöyle cevap verdi:



"Beyaz ayrıcalığından bahsettim. Hatalı olduğumu, özür dilemem gerektiğini, neden bahsettiğimi bilmediğimi vb. düşünenlere bir mesajım var. Ne düşündüğünüz umurumda değil. Basıp gidebilirsiniz. Umurumda değil. Söylediğimi değiştirmeyeceğim."



"BİZİMKİLER BÖYLE FIRSAT ELDE ETMİYOR"



Smith, siyahi koçların daha önce deneyimsiz olarak işe alınmasına rağmen, 1978-79'dan beri daha önce hiç tecrübesi olmadan işe alınan 16 koçtan dokuzunun siyahi olduğunu ve Nets'in durumunun farklı olduğuna inandığını açıklığa kavuşturmaya devam etti:



"Beyaz ayrıcalığıyla ilgili, bana bu olayın siyahilere de olacağını söyleyebilir misniz? Geçmişte hiçbir koçluk tecrübesi yok. Ve bu büyüklükte bir iş buluyor. O zamanlar sıkıntıda olan New York Knicks ile Derek Fisher'ın senaryosundan bahsetmiyorum. Brooklyn Nets, takımını baştan kurarken ilk döneminde olan Jason Kidd'den bahsetmiyorum, Orlando'daki Doc Rivers'tan bahsetmiyorum."



"Bu fırsatlardan bahsetmiyorum. Şampiyonluğa hazır olan ve 50 maç kazanıp bir şampiyonluk için yarışmazsanız şok etkisi yaratacak bir takımdan bahsediyorum. Özgeçmişi olmayan siyahiler böyle bir iş alıyor mu? 25 yıldır NBA'de muhabirlik yapıyorum. Bizim kardeşler bu fırsatları elde etmiyorlar."