Hall of Fame sınıfı üyesi efsane oyuncu Charles Barkley, Nikola Jokic ve Giannis Antetokounmpo gibi NBA yıldızlarının kazandığı başarıların, kendisini basketbol adına çok iyi hissettirdiğini söyledi.



The Ringer'ın ünlü basketbol analisti Bill Simmons'ın podcast'inin son bölümünde Barkley, ligin en parlak yıldızlarından ikisi olan Jokic ve Antetokounmpo'ya olan hayranlığını açıkça dile getirdi.



Samimi görüşleriyle tanınan Barkley, iki oyuncuyu spora dramatik olmayan etkilerinden dolayı takdirlerini sundu:



"NBA'de olup biten tüm saçmalıklara rağmen, Nuggets ve Joker'ın başarısı beni çok iyi hissettirdi. Süpertakım yok, dram yok.... Kyrie (Irving) olduğu zaman illa ki dram söz konusu oluyor. Harika bir oyuncu, ama dramatik. Olay bu. Joker ve Giannis, oynamış olduğum bu spor adına kendimi çok iyi hissetmemi sağlıyorlar."



Jokic ve Giannis, kariyerlerinin ilerleyen noktalarında herhangi bir 'süpertakıma' katılmayarak, kendilerini draft eden takımlarla şampiyonluk kazanmaları nedeniyle birçok eski oyuncudan ve analistten takdir gören isimlerdi.



