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Barcelona, Nico Williams için avantajlı konumda!

La Liga'nın ekibi Barcelona, Nico Williams transferinde yaptığı görüşmeler sonrasında diğer kulüplerin önüne geçti.

calendar 16 Haziran 2025 19:15
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Barcelona, Nico Williams için avantajlı konumda!
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Gelecek sezona iddialı kadroyla başlamak isteyen Barcelona, Athletic Bilbao'nun genç starı için avantajlı konumu kaptı.

SKY DE'nin haberine göre, Barcelona, Nico Williams transferinde Bayern Münih, Arsenal ve Chelsea'nin önüne geçti. Hansi Flick, genç oyuncuyu kadrosunda görmeyi çok istiyor.

Barcelona Kulübü Başkanı Joan Laporta, La Liga'nın maaş sınırları açısından transferi değerlendiriyor. La Liga yönetiminden onay gelmesi halinde Barcelona, bu transferi bitirmek istiyor.

Nico Williams, bu sezon Athletic Bilbao formasıyla 45 maçta süre bulurken 11 gol, 7 asistlik performans gösterdi.


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