Barcelona, Lewandowski'den 20 milyon euro bekliyor

Barcelona, Bayern Münih'ten kadrosuna kattığı Robert Lewandowski'nin forma satışından 20 milyon euro bekliyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; FCBayern.com
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Barcelona, Lewandowski'den 20 milyon euro bekliyor
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21 Temmuz 2022 20:06
Bayern Münih'ten Robert Lewandowski'yi kadrosuna katarak büyük bir sükse yapan Barcelona, Polonyalı golcünün transferinden de önemli bi gelir bekliyor.

İspanyol basınında yer alan haberde; Barcelona'nın, Polonyalı golcü ile 9 numara konusunda anlaştığı belirtildi. Katalan devinin, 33 yaşındaki futbolcunun forma satışından da 20 milyon euro'luk gelir hedeflediği ifade edildi.

Öte yandan Barcelona'nın, geçen sezon takımda 9 numarayı giyen Memphis Depay'la yollarını ayırmak istediği aktarıldı.

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