Barcelona, Kounde ile nikah tazelemeye yakın!

Barcelona, Fransız savunma oyuncusu Jules Kounde'nin sözleşmesini 2030 yılına kadar uzatmaya çok yakın.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Barcelona, Kounde ile nikah tazelemeye yakın!
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18 Mart 2025 01:06
Son güncelleme 18 Mart 2025 01:07
Barcelona, Fransız savunma oyuncusu Jules Kounde'nin sözleşmesini 2030 yılına kadar uzatmak için harekete geçti.

Diario Sport'un haberine göre, Katalan kulüp, Kounde ile yeni bir sözleşme konusunda prensipte anlaşma sağladı. Yeni kontrat, oyuncunun maaşında bir artış da içerecek.

KULÜP MEMNUN, KOUNDE MUTLU

Barcelona, 25 yaşındaki Fransız stoperin performansından oldukça memnun ve onu uzun vadede kadrosunda tutmak istiyor. Kounde de kulüpte olmaktan mutlu ve takımın gelecek planlarında yer almak istiyor.

Mevcut sözleşmesi 2027 yılında sona erecek olan Kounde'nin yeni kontratla birlikte 5 yıl daha Barcelona'da kalması bekleniyor.

PERFORMANSI

Bu sezon 43 maça çıkan Kounde, 3 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

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