Barcelona başkan adayları Haaland için çıldırdı!

Erling Haaland, dev kulüplerin en çok imzalamak istediği genç oyuncular arasında yer alıyor. Yeniden başkanlık seçimine giden Barcelona'da da adaylar, Norveçli yıldızı İspanya'ya getirme yarışına girdi.



20 yaşındaki Haaland, geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına çıktığından beri bir yıldız gibi parlıyor ve bunu gören üç Barcelona başkan adayı şimdiden harekete geçti.



MINO RAIOLA'NIN TELEFONU ISINIYOR



Genç oyuncunun menajerliğini üstlenen Mino Raiola, genç oyuncu için gelen telefonlara tek bir cevap veriyor.



Ünlü menajer, Norveçli forvet için Dortmund'a 70 milyon avro, kendisine 20 milyon avro menajerlik ücreti ve Haaland'ın ailesine 10 milyon avro ödenmesi gerektiği cevabını veriyor.



Barcelona başkan adayları arasında yer alan Joan Laporta'nın Raiola ile yakınlığının olduğunun bilinmesi, Laporta'yı diğerlerinden bir adım öne götürüyor.



