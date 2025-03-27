Banza'nın yerine Sikan'a fırsat doğdu

Süper Lig'de cumartesi günü sahasında Göztepe'yi misafir edecek Trabzonspor'da savunma ve hücum hattında eksikler var. Defansta sakatlığı süren Savic'in belirsizliği sürüyor.



Hüseyin Türkmen ve Arseniy Batagov da sakat.



SIKAN'I DÜŞÜNÜYOR



Hücumda ise Simon Banza cezalı. 17 golle en skorer isim olan Banza'nın yerine Fatih Tekke, Danilo Sikan'ı düşünüyor.



