Banza'nın yerine Sikan'a fırsat doğdu

Trabzonspor'da, Göztepe maçı öncesi savunmada Savic, Hüseyin Türkmen ve Batagov'un durumu belirsizliğini korurken, hücumda cezalı Banza'nın yerine Sikan'ın forma giymesi bekleniyor.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
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Banza'nın yerine Sikan'a fırsat doğdu
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27 Mart 2025 13:12

Süper Lig'de cumartesi günü sahasında Göztepe'yi misafir edecek Trabzonspor'da savunma ve hücum hattında eksikler var. Defansta sakatlığı süren Savic'in belirsizliği sürüyor.

Hüseyin Türkmen ve Arseniy Batagov da sakat.

SIKAN'I DÜŞÜNÜYOR

Hücumda ise Simon Banza cezalı. 17 golle en skorer isim olan Banza'nın yerine Fatih Tekke, Danilo Sikan'ı düşünüyor.

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