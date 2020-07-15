Bandırmaspor takımdaki 11 oyuncusuyla yeniden anlaştı

TFF 1. Lig'e yükselen Bandırmaspor'da takımdaki 11 futbolcuyla yeniden anlaşma imzalandı.



Bandırmaspor Kulübü Başkanı Göksel Karlahan, AA muhabirine, mevcut kadronun yüzde 80'i ile anlaşmak istediklerini söyledi.



Karlahan, daha önce de çıktıkları TFF 1. Lig'de yaptıkları hatalara düşmeyeceklerini vurgulayarak, "Zaten oyunculara sözümüz vardı. Kalmak isteyenler ile mali konudan anlaşmamız neticesinde 2 yıllık sözleşme imzaladık. İç transferde çalışmalarımızı tamamladıktan sonra dış transfere başlayacağız." dedi.



Yabancı oyuncu transferinde de Türkiye'de forma giyen 4 oyuncuyla anlaşmak istediklerini belirten Karahan, teknik heyetin raporu doğrultusunda stoper, orta saha ve santrafor mevkilerine yabancı oyuncu alacaklarını dile getirdi.



Bandırmaspor, son iki günde iç transferde takım kaptanı Erkan Taşkıran, kaleci Zülküf Özer, İrfan Başaran, Doğancan Davas, Benhur Keser, Berat Satılmış, Samet Katanalp, Selçuk Alibaz, Feyyaz Belen, Hüseyin Bak ve Sinan Akaydın ile 2 yıllık sözleşme yeniledi.



