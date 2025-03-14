Bandırmaspor, sahasında on kişi kazanmasını bildi

Trendyol 1. Lig'in 30. hafta maçında Bandırmaspor, sahasında Adanaspor'u 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; X.com
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Bandırmaspor, sahasında on kişi kazanmasını bildi
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14 Mart 2025 17:58
Trendyol 1. Lig'in 30. hafta maçında Bandırmaspor, Adanaspor'u konuk etti. 

Bandırma 17 Eylül Stadyumu'ndaki mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0'lık skorla kazandı.

Bandırmaspor'a galibiyeti getiren golü dakika 55'te Lois Diony kaydetti.

Karşılaşmanın 7. dakikasında Bandırmaspor stoperi Atınç Nukan, kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Bu galibiyetin ardından Bandırmaspor, puanını 50'ye yükseltti. Adanaspor, 27 puanda kaldı.

Trendyol 1. Lig'in gelecek haftasında Bandırmaspor, Boluspor deplasmanına gidecek. Adanaspor, İstanbulspor'u konuk edecek.
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