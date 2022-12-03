Bandırmaspor, Mesut Bakkal ile kendine geldi

Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında Mesut Bakkal'ın ekibi Bandırmaspor ile Ufuk Kahraman'ın yönetimindeki Altınordu karşı karşıya geldi.
Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Bandırmaspor 1-0 kazanırken, galibiyet golü 27. dakikada Atabey Çiçek'ten geldi.
Bu sonuçla beraber son 4 maçta 3. galibiyetini alan Bandırmaspor, Mesut Bakkal yönetimindeki 3. maçında da 2. galibiyetini çıkardı. Konuk ekip Altınordu'nun ise mağlubiyet serisi 6 maça yükseldi.
Puanını 24'e yükselten Bandırmaspor ligin bir sonraki haftasında deplasmanda Boluspor ile karşılaşırken, 12 puanda kalan Altınordu evinde Bodrumspor'u konuk edecek.
Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Bandırmaspor 1-0 kazanırken, galibiyet golü 27. dakikada Atabey Çiçek'ten geldi.
Bu sonuçla beraber son 4 maçta 3. galibiyetini alan Bandırmaspor, Mesut Bakkal yönetimindeki 3. maçında da 2. galibiyetini çıkardı. Konuk ekip Altınordu'nun ise mağlubiyet serisi 6 maça yükseldi.
Puanını 24'e yükselten Bandırmaspor ligin bir sonraki haftasında deplasmanda Boluspor ile karşılaşırken, 12 puanda kalan Altınordu evinde Bodrumspor'u konuk edecek.
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