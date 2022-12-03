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Bandırmaspor, Mesut Bakkal ile kendine geldi

Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında Bandırmaspor evinde Altınordu'yu 1-0 mağlup ederek son 4 maçta 3. galibiyetini aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Bandırmaspor, Mesut Bakkal ile kendine geldi
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03 Aralık 2022 15:26
Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında Mesut Bakkal'ın ekibi Bandırmaspor ile Ufuk Kahraman'ın yönetimindeki Altınordu karşı karşıya geldi.

Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Bandırmaspor 1-0 kazanırken, galibiyet golü 27. dakikada Atabey Çiçek'ten geldi.

Bu sonuçla beraber son 4 maçta 3. galibiyetini alan Bandırmaspor, Mesut Bakkal yönetimindeki 3. maçında da 2. galibiyetini çıkardı. Konuk ekip Altınordu'nun ise mağlubiyet serisi 6 maça yükseldi.

Puanını 24'e yükselten Bandırmaspor ligin bir sonraki haftasında deplasmanda Boluspor ile karşılaşırken, 12 puanda kalan Altınordu evinde Bodrumspor'u konuk edecek.

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