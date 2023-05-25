Bandırmaspor'da yeni yönetim görev bölümü yaptı

TFF 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor'un basın sözcüsü Erol Rüzgar, düzenlediği basın toplantısında, olağan genel kurulda seçilen yeni yönetimin görev bölümü ve kulüpte yaşanan gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu. Rüzgar, kadın ve çocukların kulüplerine gösterdiği ilgiden mutlu olduklarını açıkladı.Bandırmaspor Basın Sözcüsü Erol Rüzgar, yönetim kurulu üyeleri Uğur Maral ve Cihan Yılmaz ile basın toplantısı düzenledi. Yeni sezona,mottosuyla" hazırlandıklarını söyleyen Erol Rüzgar, kadın ve çocuk taraftarların çoğalmasından duydukları mutluluğu dile getirdi. Bu konudaki çalışmalarını sürdüreceklerini söyleyen Rüzgar, geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen olağan genel kurul sonrası seçilen yönetimin görev bölümü yaptığını ifade ederek şunları söyledi.Yapılan toplantının ardından, Onur Göçmez Yönetim kurulu Başkanı ve Disiplin Kurulu Başkanlığı'na seçildi. Toplantıda; Gürel Soylu Başkanvekili, Mali İşler ve Satın Alma Sorumlusu, İsmail Aydın TFF ve Kulüpler Birliği Temsilcisi oldu. Cihan Yılmaz Futbol Şube Sorumlusu-Disiplin Kurulu Üyesi, Mehmet Özbay İnşaat Yatırımları ve Belediye İlişkileri, Soner Koçoğlu Sivil Toplum Kuruluşları Yerel Yönetimi'ne getirildi. Yönetimde bulunan Oğuz Kır 17 Eylül Stadyumu, Reklam Panaoları Sorumlusu, Mülkü İnci Sanayi Tesisleri ve Personel Sorumlusu. Özkan Kılıç Basketbol Şube Sorumlusu, Uğur Maral Taraftar İletişim Sorumlusu, Ceyhun Cihat Yıldırım Edincik Tesisleri Sorumlusu ve Altyapı Sorumlusu şeklinde bir görev aldı.Yapılan görev bölümünde, kendisinin kulübün Basın Sözcüsü, Protokol ile otopark ve Mağaza İşletmeleri Sorumlusu olduğunu açıklayan Erol Rüzgar,diye konuştu.