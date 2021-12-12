Bandırmaspor'da 3 oyuncu kadro dışı bırakıldı!

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor, 3 oyuncusunun kadro dışı bırakıldığı açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Bandırmaspor'da 3 oyuncu kadro dışı bırakıldı!
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12 Aralık 2021 14:22
Spor Toto 1. Lig takımlarından Royal Hastanesi Bandırmaspor'da 3 oyuncunun kadro dışı bırakıldığı bildirildi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Profesyonel oyuncularımızdan Gökay Güney ve Veysel Sapan süresiz olarak kadro dışı bırakılmış ve kendilerine izin verilmiştir. Michel Landel ise bir sonraki karara kadar süreli olarak kadro dışı bırakılmış olup; antrenmanlarına takımdan ayrı planlanmış şekilde devam edecektir." ifadesine yer verildi.


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