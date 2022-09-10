Bandırmaspor cephesi 1 puandan memnun

Spor Toto 1. Lig'in 5. haftasında evinde Keçierengücü ile 2-2 berabere kalan Bandırmaspor'da teknik direktör Mustafa Gürsel maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Bandırmaspor cephesi 1 puandan memnun
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Eylül 2022 21:00
Spor Toto 1. Lig'in 5. haftasında konuk ettiği Ankara Keçiörengücü'yle 2-2 berabere kalan Beyçimento Bandırmaspor Teknik Direktör Mustafa Gürsel, "İyi oynamadığımız, kendi günümüzde olmadığımız maçlarda alınan puan değerli." dedi.

Gürsel, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, mücadele gücü yüksek koşan bir takımla oynadıklarını söyledi. Maçın kolay geçmediğini ifade eden Gürsel, şöyle konuştu:

"İyi oynamadığımız, kendi günümüzde olmadığımız maçlarda alınan puan değerli. Kaybedebileceğimiz de bir maçtı, rakibimize bayağı pozisyon verdik. Kalecimizin çıkardığı toplar vardı, rakibin dışarı vurdukları oldu. 2-0'dan iyi oynamadığımız bir maçta 2-2'yi yakalamak bize en azından kendi sahamızda bir moral puanı oldu. Lig uzun, böyle maçlarda olacak. Daha iyi çalışacağız."

 

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ