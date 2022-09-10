Bandırmaspor cephesi 1 puandan memnun

Spor Toto 1. Lig'in 5. haftasında konuk ettiği Ankara Keçiörengücü'yle 2-2 berabere kalan Beyçimento Bandırmaspor Teknik Direktör Mustafa Gürsel, "İyi oynamadığımız, kendi günümüzde olmadığımız maçlarda alınan puan değerli." dedi.



Gürsel, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, mücadele gücü yüksek koşan bir takımla oynadıklarını söyledi. Maçın kolay geçmediğini ifade eden Gürsel, şöyle konuştu:



"İyi oynamadığımız, kendi günümüzde olmadığımız maçlarda alınan puan değerli. Kaybedebileceğimiz de bir maçtı, rakibimize bayağı pozisyon verdik. Kalecimizin çıkardığı toplar vardı, rakibin dışarı vurdukları oldu. 2-0'dan iyi oynamadığımız bir maçta 2-2'yi yakalamak bize en azından kendi sahamızda bir moral puanı oldu. Lig uzun, böyle maçlarda olacak. Daha iyi çalışacağız."









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