Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında Beyçimento Bandırmaspor, evinde Pendikspor'u 1-0 mağlup etti.



Karşılaşmanın 43. dakikasında Bandırmaspor'da Atabey Çiçek, penaltı atışından yararlanamadı.



Bandırmaspor'a galibiyeti getiren gol, 90+5. dakikada Kerim Avcı'dan geldi.



Bu sonucun ardından Beyçimento Bandırmaspor puanını 28'e yükseltirken 5 maç sonra kaybeden Pendikspor ise 29 puanda kaldı.



Gelecek hafta Bandırmaspor, Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Pendikspor ise Manisa FK'yı ağırlayacak.





Stat: Bandırma 17 Eylül



Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Murat Şener, Emir Eray Eyisoy



Beyçimento Bandırmaspor: Gkelios, Fatih Kurucuk, Mulumba, Mustafa Saymak (Dk. 54 Kerim Avcı), Atabey Çiçek (Dk. 68 Dembele), Koutroumpis, Caner Cavlun, Levent Ayçiçek (Dk. 86 Manos), Alpay Koldaş, Mehmet Özcan (Dk. 86 Oğuz Kaan Güçtekin), Caner Hüseyin Bağ (Dk. 68 Sedat Şahintürk)



Pendikspor: Burak Öğür, Erdem Özgenç, Hasan Hatipoğlu, Kappel (Dk. 83 Ahmet Yazar), Regattin (Dk. 83 Muhammed Akarslan), Berkay Sülüngöz, Hasan Kılıç (Dk. 74 Enes Keskin), Thuram (Dk. 69 Görkem Bitin), Mesut Özdemir, Erhan Kara (Dk. 70 Ferhat Öztorun), Gökcan Kaya



Gol: 90+5 Kerim Avcı (Beyçimento Bandırmaspor)



Sarı kartlar: Dk. 77 Kappel (Pendikspor)

































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